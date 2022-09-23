Джейхун Байрамов: Важно оказать давление на Армению в вопросе пропавших без вести азербайджанцев

"Важно продолжить соответствующую работу для получения информации о пропавших без вести, выяснения судьбы более 3800 азербайджанцев, оказать давление на Армению в этом направлении".

"Важно продолжить соответствующую работу для получения информации о пропавших без вести, выяснения судьбы более 3800 азербайджанцев, оказать давление на Армению в этом направлении".

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявил министр Джейхун Байрамов на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МККК, продолжающегося на протяжении многих лет, а также ситуации, возникшей в результате провокации Армении и возможной поддержки организации.

Отметив, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, министр подчеркнул важность продолжения соответствующей работы для получения информации о пропавших без вести, выяснения судьбы более 3800 азербайджанцев, оказания давления на Армению в этом направлении.

Президент МККК заявил, что возглавляемая им организация всегда открыта для сотрудничества с Азербайджаном во всех направлениях, а также выразил удовлетворение сотрудничеством, осуществленным за эти годы. Он отметил, что после недавней напряженности активно контактировал со сторонами в регионе, и выразил благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями по вопросу мин на освобожденных территориях Азербайджана и вызванных ими бедствиях, а также о возможном сотрудничестве между Азербайджаном и МККК в ликвидации последствий минной проблемы.