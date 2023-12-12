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Джейхун Байрамов: В регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития

Джейхун Байрамов: В регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на неофициальной встрече министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 14:34
Джейхун Байрамов: В регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития

В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на неофициальной встрече министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети "X".

В ходе выступления Джейхун Байрамов заявил, что в постконфликтный период в регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития.

Министр рассказал о видении Азербайджана на председательство в ГУАМ в 2024 году и перспективах сотрудничества в рамках организации.

Глава МИД подчеркнул важность уважения норм и принципов международного права на фоне сложившейся геополитической ситуации.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Historic opportunity for peace and development in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Cənubi Qafqazda sülh və inkişaf üçün tarixi fürsət yaranıb" - YENİLƏNİB

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