Джейхун Байрамов: В регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития

В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на неофициальной встрече министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на неофициальной встрече министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети "X".

В ходе выступления Джейхун Байрамов заявил, что в постконфликтный период в регионе Южного Кавказа возникла историческая возможность для мира и развития.

Министр рассказал о видении Азербайджана на председательство в ГУАМ в 2024 году и перспективах сотрудничества в рамках организации.

Глава МИД подчеркнул важность уважения норм и принципов международного права на фоне сложившейся геополитической ситуации.