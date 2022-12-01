Джейхун Байрамов в Польше встретился с верховным представителем ЕС
Джейхун Байрамов в Польше встретился с верховным представителем ЕСВерховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
"Обсудил региональные проблемы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я подчеркнул приверженность ЕС содействию мирным переговорам на Южном Кавказе и установлению доверия между сторонами. Мы также надеемся на сотрудничество Азербайджана для продолжения усилий в области миростроительства и регионального прогресса", - отметил Боррель.
Discussed regional challenges with Azerbaijan’s FM @Bayramov_Jeyhun. Underscored EU’s commitment to facilitate peace talks and confidence building in the South Caucasus. Counting on Azerbaijan’s cooperation to continue efforts towards peace building and regional prosperity. pic.twitter.com/SojQlytMoV