Джейхун Байрамов в Польше встретился с верховным представителем ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Боррель.

"Обсудил региональные проблемы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я подчеркнул приверженность ЕС содействию мирным переговорам на Южном Кавказе и установлению доверия между сторонами. Мы также надеемся на сотрудничество Азербайджана для продолжения усилий в области миростроительства и регионального прогресса", - отметил Боррель.