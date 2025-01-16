Джейхун Байрамов: В Конституции Армении все еще есть угрозы для Азербайджана

Реваншистские тенденции в Армении вызывают беспокойство в Азербайджане.

Реваншистские тенденции в Армении вызывают беспокойство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Вопросы безопасности на Южном Кавказе и постконфликтная ситуация между Арменией и Азербайджаном также обсуждались на сегодняшней встрече. Одним из факторов, характеризующих отношения между Азербайджаном и Грузией, является взаимная поддержка территориальной целостности. В отношении Армении к Азербайджану мы не можем этого сказать", - отметил глава МИД.

Он добавил, что Азербайджан был вынужден применить военную силу для исполнения требований международного права.

"Несмотря на это, Азербайджан предложил Армении работать над мирным договором. За последние четыре года в этом направлении достигнут значительный прогресс, получены первые положительные результаты в вопросе делимитации границ. Однако в Конституции Армении до сих пор сохраняются территориальные претензии к Азербайджану", - сказал глава МИД.