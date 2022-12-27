Джейхун Байрамов: В этом году впервые в Шуше поднят флаг ООН

"В этом году в Шуше впервые был поднят флаг ООН".

"В этом году в Шуше впервые был поднят флаг ООН".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Азербайджана в ООН.

Он отметил, что в этом году в Шуше впервые был поднят флаг ООН.

"Я считаю, что это историческое событие".

Министр сказал, что внешняя политика Азербайджана направлена на создание благоприятной внешней среды для национальной безопасности и социального развития.