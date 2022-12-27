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Джейхун Байрамов: В этом году впервые в Шуше поднят флаг ООН

Джейхун Байрамов: В этом году впервые в Шуше поднят флаг ООН "В этом году в Шуше впервые был поднят флаг ООН".
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 15:40
Джейхун Байрамов: В этом году впервые в Шуше поднят флаг ООН

"В этом году в Шуше впервые был поднят флаг ООН".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Азербайджана в ООН.

Он отметил, что в этом году в Шуше впервые был поднят флаг ООН.

"Я считаю, что это историческое событие".

Министр сказал, что внешняя политика Азербайджана направлена на создание благоприятной внешней среды для национальной безопасности и социального развития.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: 'For the first time, the UN flag was raised in Shusha this year'
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov:  "Bu il ilk dəfə Şuşa şəhərində BMT bayrağı dalğalandırılıb"

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