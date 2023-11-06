Джейхун Байрамов: В 2022 году товарооборот с Румынией впервые превысил полмиллиарда долларов

Впервые в истории двухсторонних отношений, товарооборот между Азербайджаном и Румынией превысил полмиллиарда долларов США.

Впервые в истории двухсторонних отношений товарооборот между Азербайджаном и Румынией превысил полмиллиарда долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Румынии Луминицей Одобеску.

"В прошлом году мы отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, все эти годы наши отношения демонстрировали все больший динамизм. Недавние взаимные визиты лидеров Азербайджана и Румынии заложили прочную основу для двусторонних отношений. На основе этого диалога достигнут тот уровень, когда между двумя странами существуют эффективные отношения, межпарламентское сотрудничество, гуманитарные обмены", - сказал он.

По словам Байрамова, Румыния была второй страной, которая признала независимость Азербайджана, и по сей день продолжает поддерживать территориальную целостность страны.

"За последние 4 года товарооборот между странами растет, к концу 2022 года он превысил полмиллиарда долларов США впервые в истории двусторонних отношений. Положительная тенденция сохраняется и в 2023 году. Показатели за первые 9 месяцев уже достигли 526 млн. долларов США", - сказал он.