О нас

Джейхун Байрамов: В 2022 году товарооборот с Румынией впервые превысил полмиллиарда долларов

Джейхун Байрамов: В 2022 году товарооборот с Румынией впервые превысил полмиллиарда долларов Впервые в истории двухсторонних отношений, товарооборот между Азербайджаном и Румынией превысил полмиллиарда долларов США.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 14:28
Джейхун Байрамов: В 2022 году товарооборот с Румынией впервые превысил полмиллиарда долларов

Впервые в истории двухсторонних отношений товарооборот между Азербайджаном и Румынией превысил полмиллиарда долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Румынии Луминицей Одобеску.

"В прошлом году мы отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, все эти годы наши отношения демонстрировали все больший динамизм. Недавние взаимные визиты лидеров Азербайджана и Румынии заложили прочную основу для двусторонних отношений. На основе этого диалога достигнут тот уровень, когда между двумя странами существуют эффективные отношения, межпарламентское сотрудничество, гуманитарные обмены", - сказал он.

По словам Байрамова, Румыния была второй страной, которая признала независимость Азербайджана, и по сей день продолжает поддерживать территориальную целостность страны.

"За последние 4 года товарооборот между странами растет, к концу 2022 года он превысил полмиллиарда долларов США впервые в истории двусторонних отношений. Положительная тенденция сохраняется и в 2023 году. Показатели за первые 9 месяцев уже достигли 526 млн. долларов США", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trade turnover between Azerbaijan, Romania exceeds $0.5B for first time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi ilk dəfə yarım milyard dolları ötüb

Самое читаемое

В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Глава МИД Ирана посетит Катар и Турцию для обсуждения ситуации в Палестине
Глава МИД Ирана посетит Катар и Турцию для обсуждения ситуации в Палестине
31 октября 2023 г. 07:32
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
2 ноября 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi