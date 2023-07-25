Байрамов: Попытки воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, должны быть пресечены

"Прекращение попыток воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, безоговорочное подтверждение Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана словом и делом, а также вывод армянских в

"Прекращение попыток воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, безоговорочное подтверждение Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана словом и делом, а также вывод армянских вооруженных сил, которые до сих пор вопреки обязательствам находятся на территории Азербайджана, являются самыми необходимыми условиями для обеспечения мира в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе встреч, состоявшихся в России.