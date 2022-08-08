Джейхун Байрамов: У Турции и Азербайджана еще много целей, которых нужно достичь

"У Турции и Азербайджана еще много целей, которых нужно достичь".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 13-й конференции послов Турции в зарубежных странах.
“В наших уникальных отношениях мы уже достигли уровня защиты и продвижения турецкими дипломатами интересов Азербайджана, азербайджанскими дипломатами интересов Турции как своих государственных интересов на различных международных платформах. Самые яркие примеры этого воплощаются в жизнь главами наших государств. Наши отношения поднялись до уровня стратегического союзничества. Вместе с тем, у нас еще много целей, которые мы должны достичь, и на этом пути я желаю каждому из нас успехов”, - подчеркнул глава МИД.