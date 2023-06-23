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Джейхун Байрамов: Требования Армении по Карабаху - вмешательство во внутренние дела Азербайджана

Джейхун Байрамов: Требования Армении по Карабаху - вмешательство во внутренние дела Азербайджана Требования Армении о предоставлении особых гарантий армянскому населению Карабаха равносильно вмешательству этой страны во внутренние дела Азербайджана.
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 13:35
Джейхун Байрамов: Требования Армении по Карабаху - вмешательство во внутренние дела Азербайджана

Требования Армении о предоставлении особых гарантий армянскому населению Карабаха равносильно вмешательству этой страны во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью с Reuters.

"Мы не принимаем такое предварительное условие… , на это есть ряд причин", — сказал он.

Джейхун Байрамов подчеркнул, этот вопрос относится к разряду внутренних, он в рамках суверенитета Азербайджана.

"Самая главная причина заключается в следующем: это внутренний, суверенный вопрос. Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, к которым присоединился Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для гарантий прав, в том числе и армянского населения проживающего в Карабахском экономическом районе", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что этнические армяне, проживающие в стране, имеют право говорить и получать образование на своем родном языке, сохранять свою культуру наравне с другими этническими и религиозными меньшинствами при интеграции в азербайджанское общество.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan will not accept Armenia's demand regarding Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı tələbini qəbul etməyəcəyik"

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