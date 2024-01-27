О нас

Джейхун Байрамов: Теракт в посольстве в Иране стал большим ударом для Азербайджана

Джейхун Байрамов: Теракт в посольстве в Иране стал большим ударом для Азербайджана 11:26
Внешняя политика
27 января 2024 г. 11:40
Джейхун Байрамов: Теракт в посольстве в Иране стал большим ударом для Азербайджана

Террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране стал большим ударом для всего народа и страны.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сегодня, 27 января, год назад в нашем посольстве в Тегеране был совершен теракт. Сегодня мы почтили память нашего шехида Орхана Аскерова. Сюда также пришли сотрудники посольства, которые вместе с Орханом находились там. Террор, произошедший год назад, стал большим ударом для всего нашего народа, Азербайджана. Этот теракт был резко осужден, свою позицию высказали и международные организации".

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автомата марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана, деятельность посольства была приостановлена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Terror attack against embassy in Iran - big blow to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "İrandakı səfirliyə edilən terror Azərbaycan üçün böyük zərbə idi"

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi