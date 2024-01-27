Джейхун Байрамов: Теракт в посольстве в Иране стал большим ударом для Азербайджана

11:26

Террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране стал большим ударом для всего народа и страны.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сегодня, 27 января, год назад в нашем посольстве в Тегеране был совершен теракт. Сегодня мы почтили память нашего шехида Орхана Аскерова. Сюда также пришли сотрудники посольства, которые вместе с Орханом находились там. Террор, произошедший год назад, стал большим ударом для всего нашего народа, Азербайджана. Этот теракт был резко осужден, свою позицию высказали и международные организации".

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автомата марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана, деятельность посольства была приостановлена.