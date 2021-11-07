Джейхун Байрамов: Сухопутное сообщение Нахчывана с основной частью Азербайджана отвечает интересам стран региона

"Этот исторический шаг на пути к объединению Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана по суше. Он также важен для будущего экономического развития региона".

"Этот исторический шаг на пути к объединению Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана по суше. Он также важен для будущего экономического развития региона".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью официальной прессе, комментируя трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

Министр отметил, что одним из важных положений заявления является пункт, включенный по настоянию президента Ильхама Алиева, который устанавливает отношения Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана.

"После подписания заявления это положение, которому армянская сторона пыталась воспрепятствовать, фактически отвечает интересам стран региона с экономической точки зрения", - добавил он.