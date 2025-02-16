Джейхун Байрамов: Стратегическое партнерство Азербайджана и Сербии будет расширяться

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию принял участие в приеме, организованном в Сербском дворце по случаю Дня государственности этой страны.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию принял участие в приеме, организованном в Сербском дворце по случаю Дня государственности этой страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На церемонии, организованной президентом Сербии Александром Вучичем, была подчеркнута важность развития и укрепления сотрудничества и дружественных отношений между Баку и Белградом.

Выступая на мероприятии, министр Джейхун Байрамов выразил уверенность, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией под руководством президентов двух стран будет расширяться и дальше.

Была отмечена важность контактов на высшем и высоком уровнях в развитии двустороннего стратегического партнерства, налаженных дружественных отношений, а также безусловной поддержки, оказываемой в рамках всех платформ.