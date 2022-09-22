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Джейхун Байрамов: США высоко оценили наш подход

Джейхун Байрамов: США высоко оценили наш подход Азербайджан демонстрирует приверженность мирной повестке, и этот подход высоко оценен США.
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 14:04
Джейхун Байрамов: США высоко оценили наш подход

Азербайджан демонстрирует приверженность мирной повестке, и этот подход высоко оценен США.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью REAL TV.

"Мы демонстрируем приверженность мирной повестке, сообщаем, что предложение о проведении встречи по мирному соглашению остается в силе. Этот наш подход высоко оценен со стороны США", заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что официальный Баку желает установления мира и стабильности в регионе.

"Если обратите внимание на заявление Госдепартамента, в нем также стороны призывают в скорейшее время продолжить переговоры по мирному соглашению. Даже имеются ожидание и призыв провести такую встречу до конца сентября. Все хотят, чтобы напряженность спала и в регионе установились мир и спокойствие", - подчеркнул Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: ‘The United States highly appreciated Azerbaijan's approach’
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "ABŞ Azərbaycanın yanaşmasını yüksək qiymətləndirib"

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