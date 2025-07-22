Джейхун Байрамов: Совместные проекты Азербайджана и Грузии внесли значительный вклад в широкую географию

13:02 Совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Грузией, в целом внесли значительный вклад в более широкую географию.

Совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Грузией, внесли значительный вклад в более широкую географию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в Тбилиси.

По его словам, первый официальный визит премьер-министра Грузии после парламентских выборов в 2024 году именно в Азербайджан, а также первый зарубежный визит президента Грузии в Азербайджан в апреле 2025 года являются ярким примером высокой оценки существующих отношений между странами и дружеских связей.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан считается одним из основных инвесторов в экономику Грузии, суммарные инвестиции оцениваются в $3,6 млрд: "Крупные проекты, реализуемые с совместным участием наших стран, внесли значительный вклад не только в развитие Азербайджана и Грузии, но и в более широкую географию региона в целом. Эти проекты имеют особое значение для повышения благосостояния как наших стран, так и наших народов, и их влияние ощущается в глобальном масштабе. Среди этих крупных проектов мы можем особо отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и другие важные инициативы".

По его словам, Азербайджан и Грузия в будущем продолжат реализацию таких крупных проектов.

"Особенно хотел бы подчеркнуть инициативы, реализуемые в сфере альтернативной энергетики. Этот проект предусматривает поставку зеленой энергии Азербайджана из Каспийского бассейна через территорию Грузии по Черному морю на европейские рынки. Для этого Азербайджан и Грузия тесно сотрудничают с рядом европейских стран, включая Турцию, обеспечивая успешное продвижение проекта", - подчеркнул министр.