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Джейхун Байрамов: Совершившие нападение на посольство Азербайджана в Иране должны понести наказание

Джейхун Байрамов: Совершившие нападение на посольство Азербайджана в Иране должны понести наказание 1 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, прибывшим в Азербайджан для участия в Саммите Контактной группы Движени
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 19:06
Джейхун Байрамов: Совершившие нападение на посольство Азербайджана в Иране должны понести наказание

1 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, прибывшим в Азербайджан для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня предстоящего Саммита Движения неприсоединения, который пройдет в Баку, а также вероломное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Джейхун Байрамов заявил, что совершившие террористическую атаку на посольство Азербайджана в Тегеране и ее заказчики должны понести самое суровое наказание.

Еще раз подчеркнув важность выполнения обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических отношениях, министр напомнил, что обязанностью принимающей стороны является обеспечение безопасности сотрудников и охраны зданий дипломатических представительств. Он отметил, что детали теракта и видеозаписи тщательно изучаются азербайджанской стороной, следствие по этому делу продолжается и Ирану необходимо ответить на ряд вопросов Азербайджана о террористическом акте.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov: 'Iran should answer Azerbaijan's questions regarding the attack on the embassy in Tehran' 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İran XİN başçısının müavinindən terrorla bağlı Azərbaycanın suallarının cavablandırılmasını tələb edib

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