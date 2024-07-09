Джейхун Байрамов отбыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит визит в США для участия в саммите НАТО.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД.

В рамках визита планируется участие министра Джейхуна Байрамова в саммите НАТО в Вашингтоне, а также проведение ряда двусторонних встреч на высоком уровне.

08:56

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит визит в США для участия в саммите НАТО.

Как сообщает Report, глава МИД примет участие в мероприятии с партнерами по альянсу в рамках саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.