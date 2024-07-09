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Джейхун Байрамов отбыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО

Джейхун Байрамов отбыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит визит в США для участия в саммите НАТО.
Внешняя политика
9 июля 2024 г. 09:12
Джейхун Байрамов отбыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД.

В рамках визита планируется участие министра Джейхуна Байрамова в саммите НАТО в Вашингтоне, а также проведение ряда двусторонних встреч на высоком уровне.

08:56

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит визит в США для участия в саммите НАТО.

Как сообщает Report, глава МИД примет участие в мероприятии с партнерами по альянсу в рамках саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov NATO Zirvə görüşündə iştirak üçün Vaşinqtona yola düşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov to visit US to participate in NATO summit

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