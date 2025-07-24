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Джейхун Байрамов: Сомали всегда занимал принципиальную позицию по вопросу оккупации территорий Азербайджана

Джейхун Байрамов: Сомали всегда занимал принципиальную позицию по вопросу оккупации территорий Азербайджана Джейхун Байрамов: Сомали всегда занимала четкую позицию по вопросу оккупации территорий Азербайджана
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 12:55
Джейхун Байрамов: Сомали всегда занимал принципиальную позицию по вопросу оккупации территорий Азербайджана

Азербайджан благодарен Сомали за принципиальную позицию по армяно-азербайджанскому конфликту в рамках своего членства в контактной группе ОИС.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сомали Абдисаламом Абди Али.

Байрамов подчеркнул, что армяно-азербайджанское урегулирование, постконфликтная ситуация в регионе и восстановление освобожденных территорий обсуждались на сегодняшних переговорах в Баку.

"Сомали на протяжении многих лет был членом контактной группы по агрессии Армении к Азербайджану в рамках Организации исламского сотрудничества и всегда занимал активную и принципиальную позицию по этому вопросу. Азербайджан также был членом контактной группы по Сомали и поддерживал его территориальную целостность", - сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан удовлетворен динамикой развития отношений с дружественным Сомали, чему способствуют интенсивные взаимные визиты высокого уровня. "Визит моего коллеги в Азербайджан в прошлом году, визит азербайджанской делегации в Сомали в начале текущего года, а также визит президента этой страны Хасана Шейха Мохамуда в Азербайджан тому свидетельство. В рамках этих визитов были подписаны множество важных соглашений, охватывающих ряд областей - энергетика, в том числе альтернативная энергия, оборонная промышленность, образование и прочее", - подчеркнул Байрамов.

Глава азербайджанской дипломатии также отметил наличие позитивного сотрудничества в рамках международных платформ, таких как ООН, ОИС и Движение неприсоединения. Он подчеркнул, что это сотрудничество всегда основывалась на нормах и принципах международного права.

"Сомали всегда поддерживал инициативы Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения", - сказал он.

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Версия на английском языке Bayramov: Somalia always supported Azerbaijan on issue of occupied territories
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Somali Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı həmişə mövqe ortaya qoyub

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