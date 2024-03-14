Глава МИД Азербайджана: Следует принимать во внимание интересы региона

Глобальные проблемы не возникают за один день, есть фундаментальные вопросы, которые их порождают.

Глобальные проблемы не возникают за один день, есть фундаментальные вопросы, которые их порождают.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на панельном заседании XI Глобального Бакинского форума.

"Существуют определенные проблемы, которые необходимо решить. В настоящее время для этого есть средства, но они весьма ограничены. Есть некоторые державы, которые являются сильными игроками и имеют свои собственные интересы, которые необходимо принимать во внимание".

Министр подчеркнул, что, говоря о "реальной политике", необходимо подчеркнуть важность выбора реалистичного подхода: "Для стабильности и устойчивости, страны должны обращать внимание на подход соседних стран наряду с собственными интересами. Подход Азербайджана в этом вопросе заключается в том, что мы в первую очередь обращаемся к соседним и региональным странам. В первую очередь следует принимать во внимание интересы региона, чтобы он мог развиваться, подняться на глобальный уровень".