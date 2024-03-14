О нас

Глава МИД Азербайджана: Следует принимать во внимание интересы региона

Глава МИД Азербайджана: Следует принимать во внимание интересы региона Глобальные проблемы не возникают за один день, есть фундаментальные вопросы, которые их порождают.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 16:07
Глава МИД Азербайджана: Следует принимать во внимание интересы региона

Глобальные проблемы не возникают за один день, есть фундаментальные вопросы, которые их порождают.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на панельном заседании XI Глобального Бакинского форума.

"Существуют определенные проблемы, которые необходимо решить. В настоящее время для этого есть средства, но они весьма ограничены. Есть некоторые державы, которые являются сильными игроками и имеют свои собственные интересы, которые необходимо принимать во внимание".

Министр подчеркнул, что, говоря о "реальной политике", необходимо подчеркнуть важность выбора реалистичного подхода: "Для стабильности и устойчивости, страны должны обращать внимание на подход соседних стран наряду с собственными интересами. Подход Азербайджана в этом вопросе заключается в том, что мы в первую очередь обращаемся к соседним и региональным странам. В первую очередь следует принимать во внимание интересы региона, чтобы он мог развиваться, подняться на глобальный уровень".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan first addresses neighboring and regional countries for stability and sustainability
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Biz ilk olaraq qonşu, region ölkələrinə xitab edirik

Другие новости из категории

Французский сенатор: Международное право в мире не работает
Французский сенатор: Международное право в мире не работает
14 марта 2024 г. 16:58
Экс-президент ГА ООН: Необходимы новые механизмы для устранения международной напряженности
Экс-президент ГА ООН: Необходимы новые механизмы для устранения международной напряженности
14 марта 2024 г. 16:48
Вук Еремич: Саммит будущего станет призывом к человечеству о решении глобальных проблем
Вук Еремич: "Саммит будущего" станет призывом к человечеству о решении глобальных проблем
14 марта 2024 г. 16:46
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании
Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Албании
14 марта 2024 г. 16:38
Бинали Йылдырым: Турция выступает за мир на Южном Кавказе
Бинали Йылдырым: Турция выступает за мир на Южном Кавказе
14 марта 2024 г. 16:34
Бинали Йылдырым: Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн
Бинали Йылдырым: Необходимо извлечь уроки из происходящих в мире войн
14 марта 2024 г. 16:31
На Глобальном Бакинском форуме проходят дискуссии о войне и мире
На Глобальном Бакинском форуме проходят дискуссии о войне и мире
14 марта 2024 г. 16:27
Экс-президент Латвии: Азербайджан ведет образцовую сбалансированную политику
Экс-президент Латвии: Азербайджан ведет образцовую сбалансированную политику
14 марта 2024 г. 16:02
Президент Азербайджана принял члена Президиума Боснии и Герцеговины
ФотоПрезидент Азербайджана принял члена Президиума Боснии и Герцеговины
14 марта 2024 г. 15:35
Экс-президент: У Латвии особые отношения с Азербайджаном
Экс-президент: У Латвии особые отношения с Азербайджаном
14 марта 2024 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi