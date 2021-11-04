Джейхун Байрамов: Возвращение вынужденных переселенцев планируется уже через несколько месяцев

17:04

"Сегодня основной задачей, стоящей перед азербайджанским государством, является восстановление оккупированных в прошлом территорий, их возрождение, обеспечение достойного, безопасного возвращения населения, проживавшего на этих территориях в течение многих лет".

Как соощает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в этой связи государством проводится огромная работа: "Сегодня на гуманитарном форуме в Баку мы беседуем с участниками. Они удивляются, что такая работа была проделана за столь короткий срок. Была проведена работа по разработке генеральных планов крупных городов, восстановлению инфраструктуры, созданию рабочих мест. Возвращение вынужденных переселенцев планируется уже через несколько месяцев. Азербайджан также проводит разминирование освобожденных территорий".