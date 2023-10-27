Джейхун Байрамов: Шушинская декларация - это дорожная карта действий между двумя странами по всем направлениям

Шушинская декларация представляет собой дорожную карту действий между двумя странами по всем направлениям.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 27 октября дал интервью агентству "Анадолу", являющемуся одной из ведущих медиаструктур Турции.

Как передает Report, в интервью, проведенном в рамках проекта агентства "Анадолу", посвященного 100-летию Турецкой Республики, министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики, отметив, что эта дата является очень важной исторической вехой и источником гордости не только для Турции, но и для всего тюркского мира. Он отметил, что Турция сегодня является государством, демонстрирующим миру свое лидерство в различных направлениях, увеличивающим число своих стратегических партнеров на международном уровне и с гордостью преодолевающим все эти трудности, несмотря на внешние угрозы, с которыми сталкивалась на определенных этапах своей истории. Было доведено до внимания, что братская Турция, как одна из уникальных стран, принимаемых и уважаемых ведущими мировыми центрами силы, сегодня реализует успешную посредническую политику в международном масштабе.

В интервью министр Джейхун Байрамов поделился своими мнениями о стремительно развивающихся в последние годы союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией на основе Шушинской декларации. С удовлетворением напомнив, что Турция была первой страной, признавшей независимость нашей страны, министр рассказал об исторических, культурных, национальных и религиозных связях с братской страной.

Процитировав высказывания великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль", министр Джейхун Байрамов сказал, что воля наших народов, братские отношения наших лидеров стоят в основе отношений, которые поднялись с уровня стратегического партнерства до уровня союзничества, особо подчеркнул, что в Азербайджане всегда чувствуют политическую и моральную поддержку Турции.

Коснувшись в интервью значимости Шушинской декларации, министр охарактеризовал этот документ как дорожную карту деятельности двух стран по всем направлениям и рассказал о важных транспортных проектах, реализуемых в этой связи, и перспективах существующего сотрудничества.

Также в интервью министр Джейхун Байрамов затронул вопросы взаимной поддержки между Азербайджаном и Турцией и рассказал об активной роли наших стран в рамках Организации тюркских государств, в расширении сотрудничества на трехсторонних и четырехсторонних платформах сотрудничества.

Министр выразил уверенность в расширении существующих возможностей с реализацией Шушинской декларации.