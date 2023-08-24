Джейхун Байрамов: Сепаратистские, провокационные шаги Армении не могут рассматриваться как гуманитарный вопрос

Сепаратистские, провокационные шаги Армении не могут рассматриваться как гуманитарный вопрос.
Как сообщает Report, об этом 24 августа заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.
Министр сказал, что считает правильным рекомендацию бельгийской коллеги смотреть в будущее: "Хаджа Лабиб также посоветовала нам смотреть в будущее, а не в прошлое. Она сказала, что Бельгия будет председательствовать в Европейском Союзе с января следующего года. Я также желаю, чтобы это председательство было успешным. Мы хотим и ожидаем, что в ближайшие годы мы не станем свидетелями двойных стандартов в отношении нашей страны. Мы знаем, как некоторые европейские страны чутко относятся к сепаратизму, как они принимают важные решения. Мы хотели бы, чтобы они поняли суть, прежде чем обсуждать предпринятые Азербайджаном шаги. Сепаратистские, провокационные шаги Армении не могут с такой легкостью рассматриваться как гуманитарный вопрос".