Джейхун Байрамов: Азербайджан остается приверженным принципам ОБСЕ

Сегодня с делегацией был обсужден широкий спектр вопросов.

Азербайджан всегда следовал принципам ОБСЕ, в особенности в части приверженности принципу территориальной целостности.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

По словам Дж. Байрамова, между сторонами был обсужден широкий спектр вопросов.

"Сегодня мы обсудили с делегацией широкий спектр вопросов. Во время переговоров обсуждали двухстороннее сотрудничество, председательство Мальты в ОБСЕ, вызовы, с которыми организация сталкивается, председательство Азербайджана в COP29, а также ситуацию в регионе и мирный процесс", - сказал он.

По словам Байрамова, ОБСЕ сталкивается с рядом вызовов. Странам-членам организации необходимо ее следовать принципам. "Азербайджан всегда следовал принципам ОБСЕ, в особенности в части приверженности принципу территориальной целостности", - сказал он.

Сегодня также прошли переговоры по мирному процессу и постконфликтному урегулированию, отметил глава МИД Азербайджана. Байрамов, подчеркнув важность начала процесса делимитации между Баку и Ереваном.

"Мы рассказали о шагах, которые предпринимает Азербайджан. Считаем, что должны быть прямые переговоры, так как они дают положительные результаты", - сказал Байрамов.