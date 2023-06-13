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Джейхун Байрамов и Хакан Фидан приняли участие в заседании совета глав МИД ОЧЭС в онлайн-формате

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан приняли участие в заседании совета глав МИД ОЧЭС в онлайн-формате Джейхун Байрамов вместе с Хаканом Фиданом принял участие в заседании Совета МИД ОИС в формате видео-конференции
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 17:22
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан приняли участие в заседании совета глав МИД ОЧЭС в онлайн-формате

13 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов вместе с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом принял участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видео-конференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД.

Выступая на заседании под председательством действующего председателя ОЧЭС, первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Республики Сербия Ивицы Дачича, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал участников мероприятия о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, об усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе.

Министр отметил положительное влияние создания зеленой энергетической зоны на освобожденных от оккупации территориях, международных транспортных и коммуникационных связей, создания Зангезурского коридора. Подчеркнуто значение экспорта газа в Европу и подписанных в этом направлении соглашений.

Было отмечено, что Азербайджан выполняет роль страны-координатора в рабочих группах по культуре, туризму, ИКТ, институциональным реформам и управлению.

В конце заседания был принят итоговый протокол и ряд важных решений, а председательство перешло от Сербии Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Hakan Fidanla birlikdə QDİƏT XİN Şurasının video-konfrans formatında iclasında iştirak edib

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