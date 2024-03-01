Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции
Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети "Х".
"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном на полях Дипломатического форума в Анталье. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере оборонной промышленности и возможное содействие со стороны МИД Азербайджана", - говорится в сообщении.
Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with the President of the Defense Industry Agency of Türkiye @halukgorgun@AntalyaDF.