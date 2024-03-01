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Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции

Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 12:13
Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой Управления оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном на полях Дипломатического форума в Анталье. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере оборонной промышленности и возможное содействие со стороны МИД Азербайджана", - говорится в сообщении.

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