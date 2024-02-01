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Джейхун Байрамов: Ряд международных организаций подрывает повестку по нормализации

Джейхун Байрамов: Ряд международных организаций подрывает повестку по нормализации 15:04
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 15:32
Джейхун Байрамов: Ряд международных организаций подрывает повестку по нормализации

Ряд международных организаций, проявивших бездействие во время оккупации и конфликта, подрывает нынешнюю повестку по нормализации.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Подробно проинформировав гостя о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о мирных инициативах, Байрамов отметил, что в прошлом году после проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий впервые за 30 лет регион посетили представители ООН и ряда других международных организаций.

Однако, по его словам, несмотря на подобную позицию Азербайджана, ряд международных организаций, проявивших бездействие в период оккупации и конфликта, подрывает нынешнюю повестку по нормализации. Было отмечено, что недавний шаг Парламентской ассамблеи Совета Европы против Азербайджана расценивается как очередное проявление двойных стандартов.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Some international organizations undermine current normalization agenda
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hazırkı normallaşma gündəliyinə xələl gətirir"

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