Джейхун Байрамов: Россия хотела отправить миротворцев в регион еще 10 октября 2020 года

Во время Второй Карабахской войны встреча в Москве отличалась от других по уровню напряженности.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал в интервью телеканалу İTV.

Министр напомнил, что 8 октября 2020 года российская сторона настойчиво предложила провести переговоры с Арменией:

"9 октября было достигнуто соглашение о проведении встречи. Когда переговоры начались, интересный момент заключался в том, что глава МИД России Сергей Лавров представил сторонам документ. Он состоял всего из нескольких пунктов. В ночь на 10 октября предлагалось прекратить все военные действия, разместить российских миротворцев и азербайджанскую армию на восточной части линии соприкосновения, а на западной - российских миротворцев и армянскую армию".

По словам Джейхуна Байрамова, документ не предусматривал освобождение территорий и других ключевых вопросов:

"Это означало полное замораживание ситуации, после чего уже ничего не могло бы произойти. Мы, исходя из своей позиции, заявили, что готовы к переговорам с Арменией, но пусть она обозначит, когда выведет войска с оккупированных территорий. Против документа также выступила и армянская сторона".

Министр напомнил, что переговоры длились несколько часов, однако позиции сторон не менялись. По его словам, в определенный момент Лавров сделал маневр и сказал, что накануне состоялся разговор лидеров, он осведомлен, но позиции сторон, по его наблюдению, отличаются:

"В ответ мы попросили сделать перерыв, чтобы обсудить вопрос внутри делегации. Нам предложили помещение, но мы решили отправиться в свое посольство, тогда как армянская делегация осталась в месте переговоров. В посольстве мы поддерживали связь по определённым каналам, получили указания господина Президента и подготовили дальнейшие шаги. Когда мы вернулись на переговоры, Лавров выходил из комнаты, когда ему звонили Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Мы же заявили, что не отступим от своей позиции".

Джейхун Байрамов отметил, что для армянской стороны было крайне важно достичь результата именно в тот день.

"Мы же сказали, что можем продолжить переговоры и на следующий день. Пока мы находились там, поступило сообщение об освобождении Гадрута от оккупации. Нам сообщили эту новость. Через 15 минут мы заметили панику среди членов армянской делегации. Это был примечательный момент. Мы сообщили им, что Гадрут освобожден, поскольку, когда армянская сторона предложила формат 5+2 (освобождение пяти из семи оккупированных районов, за исключением Кяльбаджара и Лачына), мы заявили, что этот вариант уже неактуален, так как Джебраил и Гадрут освобождены", - подчеркнул министр.