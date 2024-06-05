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Байрамов: Свыше 500 женщин и детей были репатриированы в Азербайджан за последние годы

Байрамов: Свыше 500 женщин и детей были репатриированы в Азербайджан за последние годы Репатриация граждан Азербайджана, удерживаемых в лагерях в зонах конфликтов (Ирак и Сирия - ред.), осуществляется непрерывно.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 14:19
Байрамов: Свыше 500 женщин и детей были репатриированы в Азербайджан за последние годы

Репатриация граждан Азербайджана, удерживаемых в лагерях в зонах конфликтов (Ирак и Сирия - ред.), осуществляется непрерывно.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Баку.

По словам министра, совместную работу в этом направлении ведут 15 госструктур Азербайджана.

"На днях в страну были репатриированы 6 граждан Азербайджана, одна женщина и пятеро детей, которые содержались в лагерях на территории Сирийской Арабской Республики. Это довольно сложный процесс. За последние годы в страну возвращено более 500 женщин и детей", - сказал он.

Байрамов также отметил, что назвать точное число, сколько граждан Азербайджана все еще остаются в зонах конфликта, достаточно сложно.

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Версия на английском языке More than 500 Azerbaijani women and children repatriated over past years
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: İraq və Suriyadan 500-dən çox uşaq və qadın Azərbaycana gətirilib

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