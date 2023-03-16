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Джейхун Байрамов рассказал о значимости Зангезурского коридора на заседании глав МИД ОТГ

Джейхун Байрамов рассказал о значимости Зангезурского коридора на заседании глав МИД ОТГ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о значимости Зангезурского коридора на проходящем в Анкаре заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 13:43
Джейхун Байрамов рассказал о значимости Зангезурского коридора на заседании глав МИД ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о значимости Зангезурского коридора на проходящем в Анкаре заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, министр отметил, что происходящие в регионе и мире события усиливают значимость сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций.

Дж.Байрамов подробно рассказал о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана для создания новой транспортной инфраструктуры, в том числе для запуска Зангезурского коридора. Была выражена уверенность, что усилия Азербайджана, способствующие использованию транзитного потенциала Среднего коридора, внесут большой вклад в укрепление регионального мира и безопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM speaks about Zangazur corridor at OTS meeting
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov TDT XİN başçılarının iclasında Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən danışıb

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