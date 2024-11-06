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Байрамов рассказал министрам ОТГ об инициативах Азербайджана в вопросе укрепления организации

Байрамов рассказал министрам ОТГ об инициативах Азербайджана в вопросе укрепления организации Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 10:28
Байрамов рассказал министрам ОТГ об инициативах Азербайджана в вопросе укрепления организации

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 11-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В своем выступлении Байрамов коснулся перспектив сотрудничества между странами организации в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникаций, энергетической безопасности, цифровых технологий, культуры и пр., а также об инициативах и видении Азербайджана в вопросе укрепления ОТГ.

Министр также проинформировал коллег о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Было подчеркнуто намерение продолжать усилия и инициативы по укреплению ОТГ, отмечена важность увеличения штата и бюджета Секретариата организации.

Байрамов подчеркнул, что хотя сегодня наблюдается снижение доверия к международным организациям и институтам, за 15 лет своей деятельности ОТГ зарекомендовала себя как надежная организация не только в регионе, но и во всем мире.

Глава дипломатии выразил уверенность в том, что 11-й саммит лидеров ОТГ, который пройдет сегодня в Бишкеке, а также все документы, включая Декларацию и Хартию тюркского мира, которые будут приняты по итогам, окажут положительное влияние на динамику развития организации.

Байрамов также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, продолжающихся на освобожденных территориях Азербайджана. Министр отметил, что восстановление региона создает широкие возможности для сотрудничества, в том числе для развития Среднего коридора.

В ходе своего выступления Байрамов подробно рассказал о председательстве Азербайджана на COP29. По его словам, в рамках этого масштабного мероприятия, которое впервые проводится в стране Тюркского мира, будет реализован ряд совместных инициатив ОТГ.

В завершение заседания министры иностранных дел подписали "Решение об утверждении Положения о Постоянных представителях при Организации тюркских государств" и "Решение о присуждении Организации тюркских государств Международной премии Алишера Навои за вклад в единство тюркского мира".

09:31

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ), которая проходит сегодня в Бишкеке.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в своем выступлении министр коснулся перспектив сотрудничества между странами организации в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникаций, энергетической безопасности, цифровых технологий, культуры и пр.

"Байрамов также рассказал об инициативах и видении Азербайджана в вопросе укрепления ОТГ, а также подготовке к предстоящей бакинской конференции COP29", - говорится в публикации ведомства в соцсети "Х".

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Версия на английском языке Minister Bayramov unveils Azerbaijan's initiatives to strengthen Organization of Turkic States

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