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Джейхун Байрамов: Рад отметить День Победы вместе с нашими соотечественниками в США

Джейхун Байрамов: Рад отметить День Победы вместе с нашими соотечественниками в США Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в США, принял участие в мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы, организованном посольством Азербайджана в Вашингтоне.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 06:55
Джейхун Байрамов: Рад отметить День Победы вместе с нашими соотечественниками в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил 8 Ноября - День Победы в Вашингтоне с нашими соотечественниками, проживающими в США.

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в Twitter.

"Рад присутствовать на организованном посольством Азербайджана в США мероприятии, посвященном Дню Победы в Вашингтоне. Мне посчастливилось отметить этот славный праздник вместе с нашими соотечественниками, проживающими в США. С Днем Победы, Азербайджан", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Zəfər Gününü ABŞ-dakı soydaşlarımızla qeyd etməkdən şadam”

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