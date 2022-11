Джейхун Байрамов: Рад отметить День Победы вместе с нашими соотечественниками в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил 8 Ноября - День Победы в Вашингтоне с нашими соотечественниками, проживающими в США.

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в Twitter .

"Рад присутствовать на организованном посольством Азербайджана в США мероприятии, посвященном Дню Победы в Вашингтоне. Мне посчастливилось отметить этот славный праздник вместе с нашими соотечественниками, проживающими в США. С Днем Победы, Азербайджан", - отметил дипломат.