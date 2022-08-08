Джейхун Байрамов: Работа Турции в обеспечении международной справедливости является примером для всего мира

"Сегодня работа братской Турции по обеспечению международной справедливости является примером для всего мира".
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 13-й конференции послов Турции за рубежом.
Глава МИД, подчеркнувший наличие серьезных недостатков в применении международных норм в последние годы, сказал, что опыт международного права подорвал доверие к существующей международной системе.
"Турецкая дипломатия с 500-летним наследием и успехи, достигнутые вами (турецкими дипломатами - ред.), день ото дня повышают международную роль вашей страны. Пятая по величине дипломатическая сеть в мире сегодня сделала Турцию еще сильнее.
Турция стала ведущей страной в развитии инноваций в дипломатии. Мы приветствуем превращение ее в центральную и ведущую страну в дипломатии и считаем ваш успех нашим успехом", - добавил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.