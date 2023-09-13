Байрамов: Провокация под названием "выборы" - очередной удар по диалогу с представителем армянского населения

Провокация сепаратистского режима, созданного Арменией в результате оккупации наших территорий, под названием “выборы”, является очередным ударом по усилиям по диалогу с представителем армянского населения.

Провокация сепаратистского режима, созданного Арменией в результате оккупации наших территорий, под названием “выборы”, является очередным ударом по усилиям по диалогу с представителем армянского населения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для иностранных СМИ в Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве (ACANU).

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в ответ на конструктивную позицию и шаги Азербайджана армянская сторона постоянно совершает военно-политические провокации, демонстрирует поведение против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, продолжает минную угрозу, ведет клеветническую кампанию против страны.