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Байрамов: Провокация под названием "выборы" - очередной удар по диалогу с представителем армянского населения

Байрамов: Провокация под названием "выборы" - очередной удар по диалогу с представителем армянского населения Провокация сепаратистского режима, созданного Арменией в результате оккупации наших территорий, под названием “выборы”, является очередным ударом по усилиям по диалогу с представителем армянского населения.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 16:20
Байрамов: Провокация под названием выборы - очередной удар по диалогу с представителем армянского населения

Провокация сепаратистского режима, созданного Арменией в результате оккупации наших территорий, под названием “выборы”, является очередным ударом по усилиям по диалогу с представителем армянского населения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для иностранных СМИ в Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве (ACANU).

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в ответ на конструктивную позицию и шаги Азербайджана армянская сторона постоянно совершает военно-политические провокации, демонстрирует поведение против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, продолжает минную угрозу, ведет клеветническую кампанию против страны.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Provocation called 'election' is another blow against efforts of dialogue with representatives of Armenian residents
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Seçki" adlı təxribat erməni sakinlərin nümayəndəsi ilə dialoq səylərinə növbəti zərbədir"

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