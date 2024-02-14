Джейхун Байрамов: Провокации Армении нацелены на срыв процесса нормализации

Последние военные провокации Армении нацелены на срыв процесса нормализации.

Последние военные провокации Армении нацелены на срыв процесса нормализации.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорем Ховаевым.

На встрече обсуждались состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Отмечено, что последние военные провокации со стороны Армении, в результате которых пострадал азербайджанский военнослужащий, носят цель нанести ущерб процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.