О нас

Главы МИД Азербайджана и Сомали провели переговоры в расширенном составе

Главы МИД Азербайджана и Сомали провели переговоры в расширенном составе Джейхун Байрамов проводит переговоры с сомалийским коллегой
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 12:30
Главы МИД Азербайджана и Сомали провели переговоры в расширенном составе

Министры иностранных дел Азербайджана и Сомали Джейхун Байрамов и Абдисалам Абди Али провели переговоры в расширенном составе.

Как сообщает Report, об этом МИД Азербайджана сообщает в соцсети "X".

Стороны обсудили возможности расширения связей в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, образования и гуманитарной помощи.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве в рамках ООН, Движения неприсоединения и ОИС.

Было отмечено, что последние визиты между двумя странами и подписанные соглашения показывают, что партнерство между Азербайджаном и Сомали развивается по восходящей линии.

11:53

В Баку проходят переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сомалийским коллегой Абдисаламом Абди Али.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "X".

Переговоры проходят в рамках визита главы МИД Сомали в Азербайджан. Стороны намерены обсудить развитие двусторонних отношений, региональные процессы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Somali XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov holds tete-a-tete meeting with Somali counterpart

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi