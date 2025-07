Главы МИД Азербайджана и Сомали провели переговоры в расширенном составе

Министры иностранных дел Азербайджана и Сомали Джейхун Байрамов и Абдисалам Абди Али провели переговоры в расширенном составе.

Как сообщает Report, об этом МИД Азербайджана сообщает в соцсети "X".

Стороны обсудили возможности расширения связей в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, образования и гуманитарной помощи.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве в рамках ООН, Движения неприсоединения и ОИС.

Было отмечено, что последние визиты между двумя странами и подписанные соглашения показывают, что партнерство между Азербайджаном и Сомали развивается по восходящей линии.

11:53

В Баку проходят переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сомалийским коллегой Абдисаламом Абди Али.

Переговоры проходят в рамках визита главы МИД Сомали в Азербайджан. Стороны намерены обсудить развитие двусторонних отношений, региональные процессы и сотрудничество в рамках международных организаций.