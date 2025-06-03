Главы МИД Азербайджана и Кении обсудили постконфликтную ситуацию на Южном кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим кенийским коллегой в расширенном составе.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу премьером и министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади в расширенном составе.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Согласно информации, министр Байрамов проинформировал кенийскую сторону о постконфликтной ситуации в регионе и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Также обсуждались процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопрос возвращения бывших вынужденных переселенцев и гуманитарное разминирование, двустороннее сотрудничество между Баку и Найроби.

Министры назвали открытие посольства Азербайджана в Найроби важным событием с точки зрения развития межгосударственных отношений.

"В качестве продолжения многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кенией <...> мы выразили готовность продолжать политический диалог, содействовать экономическим и торговым отношениям, а также изучать возможности сотрудничества в области государственных услуг, образования, культуры и туризма и других областях", - написал Байрамов в соцсети Х по итогам встречи.