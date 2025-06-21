Джейхун Байрамов провел встречу с коллегой из Узбекистана в Стамбуле

Джейхун Байрамов провел встречи со своими коллегами из Узбекистана и Иордании в Стамбуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим коллегой из Узбекистана на полях 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи с узбекским министром Бахтиёром Саидовым были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Также министры провели обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным событиям, в том числе эскалации между Израилем и Ираном, обсудили перспективы укрепления стратегического альянса между Азербайджаном и Узбекистаном.