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Джейхун Байрамов провел встречу с коллегой из Узбекистана в Стамбуле

Джейхун Байрамов провел встречу с коллегой из Узбекистана в Стамбуле Джейхун Байрамов провел встречи со своими коллегами из Узбекистана и Иордании в Стамбуле
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 15:28
Джейхун Байрамов провел встречу с коллегой из Узбекистана в Стамбуле

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим коллегой из Узбекистана на полях 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи с узбекским министром Бахтиёром Саидовым были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Также министры провели обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным событиям, в том числе эскалации между Израилем и Ираном, обсудили перспективы укрепления стратегического альянса между Азербайджаном и Узбекистаном.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov holds meetings with Uzbek and Jordanian foreign ministers in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan XİN başçıları Yaxın Şərq bölgəsində gərginliyin artmasını müzakirə edib - YENİLƏNİB

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