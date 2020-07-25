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Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с участием глав дипмиссий страны за рубежом

Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с участием глав дипмиссий страны за рубежом 24 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу в формате видеоконференции с руководителями дипломатических представительств и консульств нашей страны в США и ряде европейских стран. На встрече приняли участие помощник Президента Азе
Внешняя политика
25 июля 2020 г. 11:16
Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с участием глав дипмиссий страны за рубежом

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу в формате видеоконференции с руководителями дипломатических представительств и консульств нашей страны в США и ряде европейских стран.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев, а также председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Участники видеоконференции обменялись мнениями по ситуации, сложившейся в последние недели в ряде европейских столиц, а также в США ввиду агрессивных действий армянских радикалов против мирных азербайджанских демонстрантов, дипломатических представительств Азербайджана и сотрудников дипмиссий.

Коснувшись военной провокации, начатой Арменией 12 июля текущего года, заявлений и деятельности армянского руководства, направленных на нагнетание ситуации в регионе, Дж.Байрамов отметил, что все эти провокационные действия были пресечены и международное сообщество выступило в поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Министр проинформировал о работе, проделанной в целях предотвращения преступных деяний армянских дашнаков в зарубежных странах, укрепления безопасности наших дипломатических представительств и соотечественников за рубежом. Было подчеркнуто, что наше государство, как всегда поддержав соотечественников, окажет помощь азербайджанцам, пострадавшим в стычках с армянами за рубежом. Министр подчеркнул важность привлечения провокаторов к правовой ответственности.

Помощник президента, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Х.Гаджиев отметил, что ситуация а связи с последними событиями находится под непосредственным контролем Президента Азербайджана и первого вице-президента. Дж.Байрамов отметил важность организации подобных видеоконференций для контроля ситуации и регулярного обмена информацией.

Руководителям дипломатических представительств и консульств поручено регулярно информировать о принятых мерах и достигнутых результатах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik missiyalarının rəhbərləri ilə videokonfrans keçirib
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