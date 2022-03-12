Джейхун Байрамов провел в Анталье около 15 встреч

"Наши встречи, обсуждения на Дипломатическом форуме в Анталье подходят к концу. Полагаю, Дипломатический форум в Анталье превратился в мероприятие, вызывающее интерес всего мира и занимающее особое место в системе международных отношений".

"Наши встречи, обсуждения на Дипломатическом форуме в Анталье подходят к концу. Полагаю, Дипломатический форум в Анталье превратился в мероприятие, вызывающее интерес всего мира и занимающее особое место в системе международных отношений".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что панельные обсуждения с участием около 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, а также представителей ведущих мозговых центров прошли интересно и продуктивно: "От имени азербайджанской делегации могу сказать, что Дипломатический форум в Анталье прошел довольно плодотворно. Пользуясь случаем, я провел с коллегами, другими дипломатами около 15 встреч. Также принял участие в панельных обсуждениях в связи с Южным Кавказом. Я уверен, что переговоры, обсуждения принесут пользу".