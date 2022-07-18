Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником Госсекретаря США Карен Донфрид

Между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощницей Госсекретаря США Карен Донфрид состоялся телефонный разговор.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

Стороны обменялись мнениями о текущих региональных процессах, в том числе о различных направлениях процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Д.Байрамов довел до сведения противоположной стороны известную позицию Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, включая разблокировку коммуникаций, делимитацию границы двух государств, начало работы над будущим мирным договором, и предпринятые азербайджанской стороной шаги в этих направлениях. Была подчеркнута важность полного выполнения обязательств сторон.

Карен Донфрид высоко оценила первую прямую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси и отметила значимость продолжения прямых контактов.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.