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Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Внешняя политика
15 января 2024 г. 18:26
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, в ходе телефонного разговора Байрамов поздравил Сикорского с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Польши.

Стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность дружбы, уважения и стратегического партнерства между двумя странами.

Он подробно проинформировал собеседника о ситуации в регионе, отметив, что после восстановления суверенитета Азербайджана над своими территориями появились широкие возможности для установления мира.

Было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в этом году, важна для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs Polish FM about regional situation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov polşalı həmkarını regional vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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