Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, в ходе телефонного разговора Байрамов поздравил Сикорского с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Польши.

Стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность дружбы, уважения и стратегического партнерства между двумя странами.

Он подробно проинформировал собеседника о ситуации в регионе, отметив, что после восстановления суверенитета Азербайджана над своими территориями появились широкие возможности для установления мира.

Было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в этом году, важна для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.