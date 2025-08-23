Байрамов обсудил с Лавровым итоги последнего заседания межправкомиссии Азербайджан-РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги 23-го заседания межправкомиссии, состоявшегося накануне в Астрахани.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

Согласно заявлению МИД, главы ведомств высоко оценили итоги заседания межправительственной комиссии.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также региональную и международную безопасность.