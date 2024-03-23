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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Лавровым и осудил теракт в Москве

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Лавровым и осудил теракт в Москве Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 15:56
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Лавровым и осудил теракт в Москве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе разговора министр Джейхун Байрамов выразил глубокую скорбь в связи с ужасающим терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл", приведшим к многочисленным жертвам.

Министр выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, всему российскому народу и правительству, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он отметил, что Азербайджан, как государство, страдающее от терроризма, категорически осуждает все его формы и проявления.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM extends condolences to his Russian counterpart over Moscow terrorist attack
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Lavrovla danışıb, Moskvadakı terror aktını pisləyib

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