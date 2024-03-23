Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Лавровым и осудил теракт в Москве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе разговора министр Джейхун Байрамов выразил глубокую скорбь в связи с ужасающим терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл", приведшим к многочисленным жертвам.

Министр выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, всему российскому народу и правительству, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он отметил, что Азербайджан, как государство, страдающее от терроризма, категорически осуждает все его формы и проявления.