Байрамов проинформировал коллегу из Люксембурга о процессе нормализации между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттеля о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и ситуации в регионе в постконфликтный период.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттеля о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и ситуации в регионе в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Байрамов также подчеркнул, что сохраняющиеся в законодательных актах Армении территориальные претензии к Азербайджану и нарастающая милитаризация этой страны являются основными факторами, угрожающими процессу построения устойчивого мира в регионе, сообщили в министерстве.

В ходе телефонного разговора в том числе обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Люксембургом, вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны отметили важную роль подобных контактов в развитии отношений и обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес.