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Байрамов проинформировал коллегу из Люксембурга о процессе нормализации между Баку и Ереваном

Байрамов проинформировал коллегу из Люксембурга о процессе нормализации между Баку и Ереваном Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттеля о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и ситуации в регионе в постконфликтный период.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 13:08
Байрамов проинформировал коллегу из Люксембурга о процессе нормализации между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттеля о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и ситуации в регионе в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Байрамов также подчеркнул, что сохраняющиеся в законодательных актах Армении территориальные претензии к Азербайджану и нарастающая милитаризация этой страны являются основными факторами, угрожающими процессу построения устойчивого мира в регионе, сообщили в министерстве.

В ходе телефонного разговора в том числе обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Люксембургом, вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны отметили важную роль подобных контактов в развитии отношений и обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке FM: Armenia's rapid militarization threatens sustainable regional peace-building process
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: Ermənistanın sürətli hərbiləşməsi bölgədə dayanıqlı sülh quruculuğu prosesinə təhdiddir

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