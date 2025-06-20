О нас

Байрамов обсудил с Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Байрамов обсудил с Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Каей Каллас
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 16:12
Байрамов обсудил с Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора политиков.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы региональной безопасности на фоне ирано-израильского конфликта и выразили серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта.

Каллас высоко оценила роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан стран Европейского союза.

Главы дипломатий также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Kaya Kallas İsrail-İran qarşıdurmasını müzakirə edib

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi