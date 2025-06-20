Байрамов обсудил с Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Каей Каллас

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора политиков.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы региональной безопасности на фоне ирано-израильского конфликта и выразили серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта.

Каллас высоко оценила роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан стран Европейского союза.

Главы дипломатий также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД.