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Джейхун Байрамов обсудил с иракским коллегой подготовку к COP29 и ситуацию на Ближнем Востоке

Джейхун Байрамов обсудил с иракским коллегой подготовку к COP29 и ситуацию на Ближнем Востоке Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал иракского коллегу Фуада Хусейна о процессе подготовки к 29-й сессии COP, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 19:55
Джейхун Байрамов обсудил с иракским коллегой подготовку к COP29 и ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал иракского коллегу Фуада Хусейна о процессе подготовки к 29-й сессии COP, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

По информации ведомства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираком, а также региональную ситуацию на Ближнем Востоке.

Фуад Хусейн подробно проинформировал Байрамова о последних событиях в регионе и подчеркнул, что расширение географии конфликта вызывает серьезную обеспокоенность.

Байрамов в свою очередь рассказал о завершающем этапе подготовки к климатической конференции COP29, которая стартует в Баку через несколько дней. Были затронуты возможные области сотрудничества в рамках мероприятия.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM holds telephone conversation with his Iraqi counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov iraqlı həmkarı ilə Yaxın Şərqdə regional vəziyyəti müzakirə edib

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