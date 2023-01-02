Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений, а также сотрудничества на международных площадках. Министры выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в политическом, экономическом, торговом и других направлениях в новом 2023 году.

Байрамов проинформировал своего коллегу о ситуации в регионе, а также о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период на освобожденных территориях.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.