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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Внешняя политика
2 января 2023 г. 15:35
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений, а также сотрудничества на международных площадках. Министры выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в политическом, экономическом, торговом и других направлениях в новом 2023 году.

Байрамов проинформировал своего коллегу о ситуации в регионе, а также о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период на освобожденных территориях.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM and UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation hold phone conversation 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BƏƏ-nin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri ilə telefonla danışıb

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