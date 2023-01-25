Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генсеком ОИС

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее сотрудничество между Азербайджаном и ОИС, актуальные вопросы, стоящие в повестке дня организации, и планы на будущее.

Дж.Байрамов подчеркнул, что между Азербайджаном и ОИК налажено полезное и эффективное сотрудничество в различных сферах, в том числе политической, экономической, культурной, образовательной.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.