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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генсеком ОИС

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генсеком ОИС Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.
Внешняя политика
25 января 2023 г. 19:31
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генсеком ОИС

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее сотрудничество между Азербайджаном и ОИС, актуальные вопросы, стоящие в повестке дня организации, и планы на будущее.

Дж.Байрамов подчеркнул, что между Азербайджаном и ОИК налажено полезное и эффективное сотрудничество в различных сферах, в том числе политической, экономической, культурной, образовательной.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İƏT-in Baş katibi ilə telefonla danışıb

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