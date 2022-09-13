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Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 23:58
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем.

Об этом Report заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и напряженность, вызванную очередными провокациями Армении против Азербайджана вдоль границы.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны, что Армения грубо нарушила взятые на себя обязательства и совершила широкомасштабные провокации, в результате интенсивного обстрела наших позиций 50 азербайджанских военнослужащих стали шехидами, было отмечено, что эти провокации являются составной частью подрывной деятельности, осуществляемой Арменией на протяжении последних месяцев. Было подчеркнуто, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные меры в ответ на военные провокации в целях защиты территориальной целостности нашей страны.

В ходе телефонного разговора верховный представитель Джозеф Боррель выразил обеспокоенность по поводу напряженности. Он отметил важность продолжения переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Было констатировано, что спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар намерен посетить регион 14 сентября.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Cozef Borellə telefonla danışıb

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