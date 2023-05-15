Джейхун Байрамов провел беседу с Мевлютом Чавушоглу

15 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

15 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Министр Дж.Байрамов поздравил М.Чавушоглу с тем, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития лидируют на прошедших в Турции президентских и парламентских выборах. Он выразил уверенность, что в результате этих выборов Турция станет еще сильнее.

Глава МИД Турции М.Чавушоглу выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонной беседы также были обсуждены текущая ситуация в регионе и последние подвижки в мирных переговорах.