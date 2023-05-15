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Джейхун Байрамов провел беседу с Мевлютом Чавушоглу

Джейхун Байрамов провел беседу с Мевлютом Чавушоглу 15 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 16:46
Джейхун Байрамов провел беседу с Мевлютом Чавушоглу

15 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Министр Дж.Байрамов поздравил М.Чавушоглу с тем, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и правящая Партия справедливости и развития лидируют на прошедших в Турции президентских и парламентских выборах. Он выразил уверенность, что в результате этих выборов Турция станет еще сильнее.

Глава МИД Турции М.Чавушоглу выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонной беседы также были обсуждены текущая ситуация в регионе и последние подвижки в мирных переговорах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlu ilə danışıb, seçkilərlə bağlı təbriklərini çatdırıb

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