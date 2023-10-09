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Джейхун Байрамов проведет в Шуше встречи с официальными лицами стран ОЭС

Джейхун Байрамов проведет в Шуше встречи с официальными лицами стран ОЭС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проведет в Шуше двусторонние встречи с официальными лицами стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 14:57
Джейхун Байрамов проведет в Шуше встречи с официальными лицами стран ОЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проведет в Шуше двусторонние встречи с официальными лицами стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что 10 октября в городе Шуша под председательством Азербайджана состоится 27-е заседание Совета министров ОЭС. В мероприятии примет участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Глава азербайджанской дипломатии проведет двусторонние встречи с высокопоставленными официальными лицами, а также выступит с заявлением на пресс-конференции.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM to hold bilateral meetings with high-ranking ECO officials in Shusha
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Şuşada İƏT-in yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək

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