Джейхун Байрамов проведет в Шуше встречи с официальными лицами стран ОЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проведет в Шуше двусторонние встречи с официальными лицами стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В ведомстве напомнили, что 10 октября в городе Шуша под председательством Азербайджана состоится 27-е заседание Совета министров ОЭС. В мероприятии примет участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Глава азербайджанской дипломатии проведет двусторонние встречи с высокопоставленными официальными лицами, а также выступит с заявлением на пресс-конференции.